Palermo: la Lega B celebra Soleri dopo il gol contro la Reggina

Non è passata inosservata la partita di Edoardo Soleri contro la Reggina al "Renzo Barbera" valida per il ventitreesimo turno di campionato. La stessa Lega B ha celebrato la rete dell'attaccante rosanero, entrato a partita in corso, che ha regalato la vittoria agli uomini di Corini, volati così al sesto posto in classifica.