Palermo, la guerra tra i soci: Mirri e Di Piazza più lontani che mai, Hera Hora verso la liquidazione. Le perdite del club rosanero…”

Grandi manovre in casa Palermo.

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla ormai radicata conflittualità gestionale tra i due principali soci di Hera Hora, soggetto giuridico controllante del Palermo Fc. La contesa imprenditoriale, in punta di diritto, tra Dario Mirri e Tony Di Piazza si fa sempre più aspra.

Nella giornata di ieri si è riunita l’assemblea dei soci in cui è stato deliberato l’aumento di capitale fino a 10.734. 030,20 euro, per ripianare le perdite complessive maturate in 18 mesi ( circa 4,4 milioni di euro) e far fronte ai costi di gestione indispensabili per concludere la stagione in corso. In pratica, i soci hanno messo a disposizionel’intero capitale sociale, 15 milioni di euro, originariamente sottoscritto per il piano triennale coniato in sede di costituzione.

Da quanto emerge dal comunicato del club diramato dopo la conclusione dell’assemblea, Hera Hora va verso la liquidazione.

Il presidente di Hera Hora, Daniele Mirri, comunica che: “…una volta adempiuto agli impegni assunti, risulti ancora funzionale al progetto, che invece potrà andare avanti direttamente con Palermo FC, semplificando le procedure aziendali”. Una mossa che se concretizzata, come sottolinea il noto quotidiano regionale nell’approfondimento odierno, renderebbe di fatto privo di efficacia il diritto di recesso esercitato lo scorso dicembre da Tony Di Piazza.

Secondo l’articolo 29 dello statuto della società controllante, in caso di scioglimento del soggetto giuridico, qualsiasi diritto di recesso da parte dei soci sarebbe invalidato e Tony Di Piazza non avrebbe più diritto alla somma di denaro pari al valore del quaranta percento delle quote di sua proprietà al momento dell’annuncio.

Scenario che ovviamente non sarebbe gradito all’immobiliarista americano. Il prossimo round per il futuro del Palermo si terrà domenica prossima, quando è in programma il CDA di Hera Hora per stabilire il destino della società che controlla il club rosanero.