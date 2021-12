Palermo, la grande chance di Massolo: sostituire Pelagotti e far riflettere Baldini

Il secondo portiere del Palermo avrà una grande chance da titolare al rientro in campionato, quando i rosanero affronteranno il Messina nel derby casalingo

"Una chance per Samuele Massolo. E che chance! Alla ripresa del campionato, sarà lui a difendere la porta del Palermo contro il Messina: su questo non ci sono dubbi, perché Pelagotti è stato squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato a Latina e perciò dovrà saltare il primo derby del girone di ritorno". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che concentra la sua attenzione sulla grande chance che Samuele Massolo avrà tra i pali al rientro in campionato.

In seguito al cartellino rosso che ha determinato la squalifica di un turno per Alberto Pelagotti, il portiere arrivato quest'estate in Sicilia avrà la possibilità di giocarsi le sue carte dal primo minuto. Sarà la prima titolarità della stagione per Massolo, che anche quando è entrato nella complessa partita di Latina ha dimostrato di rispondere presente con diversi interventi decisivi. Una carta in più per il neo tecnico Silvio Baldini, che inevitabilmente apre nuovi scenari anche per la difesa della porta rosanero. Se con Filippi la titolarità di Pelagotti non è mai stata messa in discussione, con l'allenatore campano i bilanci si azzerano e tutti i giocatori, compresi gli estremi difensori, dovranno lavorare per un posto nello schieramento ideale dell'ex Empoli.

"Finora, benché abbia risposto presente quando è stato chiamato in causa, non è riuscito a mettere in discussione la leadership di Pelagotti, anche perché il numero uno rosanero ha mantenuto un rendimento costante e positivo. Ma adesso c'è un'occasione propizia (...)". Prosegue in tal senso la rosea, che spiega come per Massolo potrebbe adesso iniziare un'era da protagonista, in continuo ballottaggio con Pelagotti sicuramente, ma con la certezza di poter dimostrare al Palermo e ai suoi tifosi il suo effettivo valore sul campo.