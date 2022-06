Palermo, la gioia sui social di Marconi: “Il Barbera una bomba pronta ad esplodere”

"Sono stati due anni per me intensi, vissuti anche con un pizzico di rammarico che, per quanto successo in questo periodo, il Barbera non avrebbe mai potuto splendere al suo massimo. E invece era solo una bomba pronta ad esplodere, e ieri, l'EMOZIONE più grande, quella con la E maiuscola, quella che ti lascia i brividi sulla pelle. Solo un GRAZIE, a tutti, a tutto! PALERMO sempre nel cuore.