Palermo, La Gazzetta dello Sport: “Una regia per due. Il grande dubbio di Corini”

Il tecnico del Palermo li ha impiegati fin qui entrambi, sia da titolari, sia con una sorte di staffetta. "Ad oggi non si può affermare chi dei due sia il titolare e chi l’alternativa", con lo stesso Corini che, soprattutto di recente, li ha schierati spesso insieme dall'inizio, anche alla luce degli stop prima di Coulibaly, poi di Vasic e Segre. Quattro, nel dettaglio, le partite con i due in campo insieme, con una sola vittoria ottenuta ("senza brillare"), un pareggio ("con tanto rammarico") e due sconfitte. "Questo non significa che i due non possano giocare assieme, ma il dato induce ad una riflessione: probabilmente Stulac e Gomes non sono del tutto complementari e talvolta finiscono per sovrapporsi. [...] Naturale chiedersi se, in un ruolo così delicato e centrale per lo sviluppo del gioco, non serva qualche certezza in più, anche per dare un riferimento preciso ai compagni", prosegue la Rosea.