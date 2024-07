Palermo, La Gazzetta dello Sport: “Arrivi al top, oltre a Dionisi. Brunori…”

"Arrivi al top, oltre a Dionisi. Aspettando il vero Brunori". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. "Aria nuova con Dionisi in panchina e diversi acquisti di peso (e di prospettiva, vedi Valentin Gomez lasciato per ora al River Plate) per tentare in maniera più concreta il salto in Serie A. Il nuovo Palermo fa già paura con i vari Gomis, Nikolaou e Henry, fino a Blin che è pronto a sostenere le visite mediche", si legge. L’ex capitano del Lecce, infatti, sarà ufficializzato nelle prossime ore, così come potrebbe presto approdare in Sicilia Pierozzi (l'alternativa potrebbe essere Pedro Pereira del Monza "nel caso - remoto - in cui ce ne fosse bisogno").