Palermo, La Gazzetta dello Sport: “AAA Brunori cercasi. I motivi della crisi”

"AAA Brunori cercasi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul capitano del Palermo, Matteo Brunori. In primo piano, il digiuno del bomber italo-brasiliano, ancora a secco dopo cinque partite giocate. E da quando veste la maglia rosanero non era mai successo. "Il digiuno più lungo, quello che non ti aspetti. [...] L’attaccante, diventato l’uomo simbolo delle ultime due annate, sta soffrendo come aveva sofferto anche all’inizio della sua avventura in rosanero, in Serie C. Due anni fa, però, trovò il guizzo proprio alla quinta giornata con il Monterosi", si legge.