Palermo, la fascia ora è libera: Accardi il primo candidato dopo l’addio di Santana

Andrea Accardi potrebbe raccogliere l'eredità di Mario Alberto Santana. Tra i più esperti rimasti ci sono anche De Rose e Floriano

Chi raccoglierà, dunque, l'eredità di Santana ? Il primo candidato è Andrea Accardi . "Almeno, i numeri della passata stagione dicono così", prosegue il noto quotidiano. Nelle 14 partite con Filippi in panchina, il calciatore che ha più volte indossato la fascia da capitano è stato proprio il difensore palermitano. A meno che Filippi e la squadra scelgano di assegnarla ad un compagno più esperto come De Rose o Floriano , con il primo che al momento sembra "l'unico vero concorrente".

D'altra parte, diversi cosiddetti senatori hanno già lasciato Palermo o potrebbero lasciare. Crivello, capitano in 18 occasioni con Boscaglia in panchina, non rientra nel progetto tecnico di Filippi. Martin, che ha indossato la fascia in quattro partite, proseguirà la sua carriera altrove, mentre Santana si è ritirato. Se la scelta ricadrà su Accardi, il classe 1995 sarà il primo capitano a provenire dal vivaio rosanero dai tempi di Modica, nel biennio 1990-1992. Ed il primo capitano ad essere nato a Palermo dopo Arcoleo.