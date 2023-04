Palermo, la difesa traballa ma per proteggerla serve anche il filtro del centrocampo

Corini chiamato a correre ai ripari per ripartire al meglio contro il Benevento

"ALLARME PALERMO. La difesa scricchiola ma per proteggerla serve anche il filtro del centrocampo" Questo il titolo dell'articolo in apertura della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla preparazione dei rosanero verso il prossimo impegno in programma il prossimo sabato 22 aprile alle 16:15 al "Renzo Barbera" contro il Benevento.

La formazione di Eugenio Corini ha l'opportunità di archiviare definitivamente l'obiettivo del mantenimento della categoria conquistando tre punti preziosi contro la compagine sannita che potrebbero anche rilanciare il Palermo nella corsa ai playoff. Tuttavia, le ultime uscite dei rosa hanno evidenziato alcune problematiche specialmente per quanto riguarda il reparto più arretrato. "I tre gol gli incassati a Venezia sono l’ennesimo allarme difensivo di questa stagione, al netto degli errori madornali andati in scena. Con quella del Penzo, infatti, sono diventate 8 le gare in cui i rosanero hanno subito 3 reti. Troppe per una squadra che studia per diventare una grande, molte per una formazione che vuole misurare le proprie potenzialità in chiave promozione già da questa stagione", sottolinea il quotidiano.

Malgrado sia in questo momento ultimo in classifica, il Benevento può "vantare" una difesa migliore di quella del Palermo, con un totale di 39 reti incassate dall'inizio del campionato a fronte delle 42 subìte dai rosanero. L'articolo della Gazzetta dello Sport si sofferma sull'apporto che il reparto di centrocampo può offrire a quello difensivo: "I risultati più continui sono stati ottenuti con una linea di centrocampo muscolare con Segre, Gomes e Broh, nella quale si sono alternati anche Saric e Damiani. Un filtro a una linea difensiva che, se presa nell’uno contro uno, va in difficoltà. I nove risultati utili consecutivi sono stati figli di quell’impostazione e hanno fruttato 19 punti e un provvisorio sesto posto in classifica".

Il Palermo può fare la differenza dunque anche utilizzando come fulcro la propria zona nevralgica che conta elementi di grande spessore, senza dimenticare Valerio Verre, arrivato dal calciomercato invernale e già protagonista in maglia rosanero.