Palermo, la difesa torna a tremare: seconda partita consecutiva al “Barbera” con la porta aperta

“Palermo, in difesa si torna a ballare”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. Prima della debacle dello scorso weekend, la difesa sembrava stesse ritrovando solidità e certezze. Nelle match precedenti, infatti, la compagine rosanero aveva subito un solo gol contro il Bari, senza incassare reti nelle ultime due trasferte.

Contro la Virtus Francavilla, invece, il Palermo ha incassato ben due reti; una formazione che in tutta la stagione era riuscita a realizzarne soltanto sette lontano dalla Puglia. Eppure, gli uomini di Bruno Trocini al “Renzo Barbera” hanno vinto meritatamente, “complici però degli svarioni difensivi che i rosanero avevano iniziato a cancellare dalle loro prestazioni”, si legge. Si tratta della seconda partita di fila in cui la porta non è rimasta inviolata, con Alberto Pelagotti e compagni che nelle ultime due sfide disputate fra le mura amiche hanno conquistato appena un punto.

Era dalla sfida con la Paganese dello scorso 15 novembre che i rosanero non subivano gol in casa per almeno due gare consecutive. “Un campanello d’allarme da non sottovalutare, quello che risuona proprio dal reparto che più di ogni altro aveva dato rassicurazioni in questi due mesi”, conclude il noto quotidiano.