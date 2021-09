Palermo, la difesa ritrova Accardi e Lancini: Filippi pronto ad alzare il bunker

Filippi recupera altri due tasselli fondamentali per definire al meglio il mosaico del suo reparto difensivo

"L’emergenza in difesa è finita. Dopo quattro partite in cui Filippi ha dovuto sperimentare soluzioni nuove, il Palermo ritrova tutti i suoi titolari".

Pe ripartire, Giacomo Filippi potrà finalmente contare su tutti i difensori attualmente in rosa, in attesa di trovare la quadratura perfetta e delineare delle gerarchie cghiare all'interno del reparto.

"Il recupero di Accardi, che oggi tornerà ad allenarsi in gruppo, unito al rientro di Lancini dalla squalifica, consentono al Palermo di avere finalmente i «doppioni» anche lì dietro, dove invece finora si è dovuto fare di necessità virtù". Prosegue così il quotidiano, che sottolinea come l'unico assente nel roster arretrato di Filippi sia ancora Manuel Peretti . Il difensore nativo di Verona sta recuperando dall'edema all'occhio che lo tiene fermo ormai dalla seconda giornata del campionato di Serie C .

Anche in mancanza del difensore 2000, le alternative in difesa sembrano adesso non mancare più. Accardi e Lancini dovrebbero diventare - insieme a uno tra Perrotta e Marconi -le colonne portanti davanti a Pelagotti o Massolo, con Buttaro e Marong pronti a svolgere quel ruolo di 'doppioni' tanto menzionato in sede di pianificazione di calciomercato.