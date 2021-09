Palermo, la difesa ideale: i tifosi si schierano, i risultati del sondaggio

I tifosi del Palermo hanno scelto il proprio terzetto ideale rispondendo al sondaggio di Mediagol.it: i risultati

L'emergenza in difesa è finita. Nella giornata di oggi, Andrea Accardi tornerà a lavorare con il resto del gruppo e con ogni probabilità sarà convocato dal tecnico Giacomo Filippi per la sfida contro il Monterosi Tuscia , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo. Per la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C-Girone C , dunque, l'allenatore originario di Partinico potrà contare su tutti i difensori, eccezion fatta per Manuel Peretti . Il giovane centrale classe 2000 si è sottoposto lunedì ad un nuovo controllo oculistico ed il suo rientro sarà graduale, nonostante i miglioramenti.

Ragion per cui, per Filippi, le scelte non saranno più obbligate e potrà scegliere anche dietro. In relazione ai moduli proposti dal tecnico in questo avvio di stagione (3-4-2-1 e 3-4-1-2), la redazione di Mediagol.it ha proposto un sondaggio in cui si chiedeva di scegliere il terzetto difensivo titolare della formazione rosanero. I supporters del Palermo per il 24.04% si sono espressi in favore di Buttaro-Marconi-Perrotta, il 19.55% preferirebbe il terzetto composto da Buttaro-Lancini-Perrotta, il 17.31% ha votato "altro", il 15.06%Accardi-Lancini-Perrotta, mentre il 14.42%Accardi-Marconi-Perrotta.