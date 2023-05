Palermo, la difesa è da rifare: caccia ad almeno due “pezzi da 90”. L’identikit

"Difesa da rifare. Per puntare alla A il Palermo riparte da Pigliacelli". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. "Da che mondo è mondo, in Italia i campionati li vince chi subisce meno gol. Sarà anche una regola che rimanda ai tempi del Trap, ma soprattutto in Serie B è sempre molto attuale". E i numeri di quest'anno lo confermano. Le difese di Frosinone e Genoa - promosse in Serie A direttamente - sono state le meno battute. Turati ha incassato soltanto 26 gol, la difesa di Gilardino 28. Mentre i rosanero di gol ne hanno subiti ben 49. E in otto occasioni Pigliacelli ne ha incassati 3 in 90 minuti.