Palermo, la difesa di nuovo in… fuorigioco: quinto gol subito per un allineamento sbagliato

“La difesa di nuovo in… fuorigioco”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla prestazione offerta dal Palermo contro il Teramo. Domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, la compagine rosanero ha subito ancora una volta un gol sul filo del fuorigioco. Il quinto dall’inizio della stagione.

In occasione della sfida contro gli uomini di Paci, Roberto Boscaglia ha riproposto il suo modulo di riferimento, schierando la squadra con il 4-2-3-1. E si sono rivisti gli errori del passato: palla persa e ripartenza avversaria, verticalizzazione che non trova filtro e schermatura alcuna, linea difensiva che si muove tardi e male e Birligea (tenuto in gioco da Accardi) libero di affondare nelle praterie incustodite del “Barbera” prima di battere Pelagotti.

Un film già visto. Un copione che fin qui è costato caro al Palermo: tre sconfitte e due pareggi. Il primo gol incassato sul filo del fuorigioco è stato proprio contro il Teramo, nella gara d’andata. Poi, contro Bisceglie, Viterbese e Foggia.