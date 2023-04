Palermo, la difesa “balla” in trasferta. Una media di due gol incassati a partita

Solo Cosenza e Brescia più perforate in trasferta. Il Palermo soffre dietro

"Palermo - La difesa è ancora… ballerina, in trasferta piovono sempre gol". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulle reti incassate dai rosanero in trasferta dopo la sconfitta per 3-2 al "Pier Luigi Penzo" di Venezia.

Dopo il Cosenza ed il Brescia, la difesa più perforata della Serie B al di fuori delle mura amiche è proprio quella del Palermo con ben 29 reti incassate. Un altro dato preoccupante per i siciliani sono le ultime dieci trasferte in cui la porta protetta da Mirko Pigliacelli è stata perforata almeno una volta, con un totale di diciotto gol subìti. E' pur vero che il tecnico Eugenio Corini ha avuto alcune difficoltà, tra infortuni e squalifiche, nel poter contare sempre sul proprio terzetto titolare del reparto arretrato composto da Ales Mateju, Ionut Nedelcearu ed Ivan Marconi, ma contro gli arancioneroverdi anche lo stesso trio teoricamente inossidabile non è riuscito a contenere le incursioni dei padroni di casa del "Penzo".

E' un Palermo che fa anche fatica a mantenere la propria situazione di vantaggio. Il gol ad inizio gara firmato da Matteo Brunori, servito splendidamente da Valerio Verre, è stato sprecato dagli errori di Mirko Pigliacelli e di Ionut Nedelcearu che hanno permesso la rimonta della formazione di Paolo Vanoli nel secondo tempo devastante dei lagunari. Così come a Pisa e a Cittadella, i rispettivi vantaggi firmati entrambi dall'oggi fermo ai box Francesco Di Mariano, sono stati sprecati con due pareggi.

La difesa "traballa" in trasferta ma le gare esterne dei rosa rimaste in questa regular season sono solamente due, in quel di Como e Cagliari. Il prossimo incontro si terrà sabato 22 aprile con il calcio d'inizio alle 16.15 e vedrà il Palermo affrontare al "Renzo Barbera" il Benevento, reduce da un cambio tecnico che ha favorito l'ingresso di Andrea Agostinelli.