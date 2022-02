Palermo, la curva omaggia Zamparini: l’ex patron cremato, secondo la sua volontà

Palermo-ACR Messina, inizia con il minuto di silenzio del "Barbera" e la dedica della Curva nei confronti di Maurizio Zamparini, ex Presidente del Palermo, scomparso all'età di 80 anni. L'ex patron friulano cremato, secondo le sue ultime volontà

Così la Curva Nord ha omaggiato Maurizio Zamparini, esponendo uno striscione durante il minuto di silenzio dedicato all'ex Presidente friulano, prima di Palermo-ACR Messina, match in cui la squadra di Silvio Baldini è scesa in campo con il lutto al braccio. Il silenzio degli spettatori presenti, circa 5.068 al "Renzo Barbera", si è trasformato ben presto in sentiti applausi in sua memoria, mentre sui maxischermi dell'impianto di viale del Fante venivano riprodotte alcune immagini felici dell'ex presidente, durante il suoi anni trascorsi alla guida del club rosanero. Intanto, il noto quotidiano rivela una volontà espressa dall'ex patron rosanero. morto nella notte tra lunedì e martedì al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, in provincia di Ravenna. La salma del presidente, Maurizio Zamparini, cremata nel pomeriggio di ieri 02 febbraio 2022,per volontà dello stesso imprenditore friulano, vedrà le sue ceneri giacere all'interno di un'urna, che come espresso dallo stesso ex patron, verrà collocata nel cimitero di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dove è sepolto il padre.