Palermo, la cura Filippi e le ultime dall’infermeria: passo da big e sfida playoff. La situazione infortunati verso il Teramo

La cura Filippi fa ben sperare,

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” sottolinea il repentino cambio di passo della formazione rosanero da quando alla guida della prima squadra vi è l’ex vice di Roberto Boscaglia. Venti punti nelle ultime dieci partite disputate, score che congerisce fiducia ed aumenta i rimpianti per le troppe occasioni ingenuamente gettate al vento in questa travagliata stagione. Una squadra più pragamtica ed essenziale, schierata con un dispositivo tattico idoneo ad esaltare le peculiarità dei singoli e mascherarne parzialmente i difetti.

Soltanto la Juve Stabia tra le compagini partecipanti a questo primo atto dei playoff ha fatto meglio del Palermo nella porzione di campionato in questione.

Il Teramo di Paci è certamente un avversario ostico e difficile da affrontare, ma i rosanero disporranno di due risultati su tre e giocheranno il match tra le mura amiche del “Barbera”. Vantaggi non da poco in una sfida ad eliminazione diretta contro una formazione organizzata e di buon livello ma certamente alla portata della squadra allenata da Filippi. Il tecnico rosanero avrà bisogno di tutti gli effettivi per dosare al meglio risorse tecniche, atletiche e nervose, in questi playoff promozione che rappresentano una compèetizione complessa e totalmente diversa rispetto alla regular season.

In quest’ottica sembrano giungere buone notizie dall’infermeria in vista della gara contro gli abruzzesi in programma il 9 maggio prossimo.

Lucca e Peretti sembrano pronti per tornare nella lista dei convocati, torneranno disponibili anche Corrado, Crivello e Martin.

Da valutare Odjer, Somma e Palazzi dovrebbero farcela. Assodata l’assenza di Almici, sarà chiaramente Doda a fare le sue veci sul binario di destra.

Ovviamente, bisognerà autonomia fisica e condizioni atletiche di tutti i calciatori pronti al rientro, ma Filippi potrà certamente godere di una più vasta gamma di opzioni in vista di questo primo snodo cruciale dei playoff contro il Teramo.