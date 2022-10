Palermo, la crisi secondo il City Group: analisi, equilibrio e reazione. Corini…

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ed un'affannosa ricerca di identità, gioco e condizione. Momento complesso per il Palermo di Eugenio Corini che non è ancora riuscito ad incastrare in maniera ottimale le tessere del suo puzzle. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul frangente delicato e la filosofia di gestione del City Football Group in chiave presente e futura. Niente strappi fragorosi o interventismi trancianti, ma un'accurata e minuziosa analisi delle criticità al fine di mettere tecnico e staff nelle migliori condizioni per invertire il trend. Management particolarmente attivo ed operoso nel pianificare strategie ed asset focali per le ambizioni del club, con la priorità della realizzazione del centro sportivo e massima attenzione anche alle esigenze di settore giovanile e squadre femminili. Nonostante scoramento e malumore di parte della piazza, dirigenza e proprietà mantengono al momento equilibrio e visione prospettica, per cui la posizione di Corini resta solida ed il tecnico di Bagnolo Mella non è minimamente in discussione. Tuttavia, il crollo prestazionale e numerico dopo il buon avvio, quattro punti nelle prime due giornate, solo tre nelle successive cinque, ha fatto precipitare il Palermo in zona playout. Nessuna uscita ufficiale da parte degli stati generali della nuova proprietà, ma è chiaro che si pretende una reazione immediata, mentale, caratteriale e tecnica, fin dalla trasferta probante contro la Ternana. Tutti, nessuno escluso, devono dare di più e mostrare coraggio e personalità imprescindibili per giocare in una piazza importante come Palermo.