Palermo, la corsia sinistra è senza padrone: Giron, Crivello e il ballottaggio…

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Juve Stabia, in programma sabato allo Stadio "Renzo Barbera"

"Un valzer per... 3, la corsia sinistra è senza padrone". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo quattro gare con Silvio Baldini in panchina, non c’è ancora una gerarchia ben definita per quando concerne le fasce difensive. Se al momento a destra Buttaro sembra in vantaggio su Accardi (ma il ballottaggio resta anche in vista della partita contro la Juve Stabia, in attesa del ritorno di Doda), "a sinistra è un rebus totale", si legge.