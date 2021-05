Palermo, la cooperativa del gol: Valente bomber in assenza di Lucca, ma nell’era Filippi segnano in tanti

La cooperativa del gol.

La proposta offensiva del Palermo, complice la sosta forzata ai box di Lorenzo Lucca, ha mutato tracce e dinamiche della proposta offensiva.

Questo il tema approfondito sull’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” che sottolinea il cambio di pelle della compagine rosanero nell’ultimo scorcio di stagione relativamente al modo di attaccare la porta avversaria e concretizzare la mole di gioco sviluppata.

L’infortunio al ginocchio occorso a Lucca nel match contro il Monopoli ha costretto il classe 2000 a saltare sei partite, soltanto panchina per lui nel primo turno dei playoff contro il Teramo. In questo frangente il bomber dei siciliani è divenuto Nicola Valente ( quattro reti in cinque gare) seguito da Floriano( due centri dal dischetto), Santana, Rauti, Lancini, Silipo e Luperini con un gol a testa.

Il noto quotidiano regionale si sofferma anche sul miglioramento della media gol dalla gestione Boscaglia a quella di Filippi: 1,04 durante il mandato del tecnico gelese, 1,72 lo score a partita da quando in panchina siede l’ex centrale difensivo di Treviso e Trapani. Una media che si impenna sensibilmente nelle ultime quattro sfide disputate dai rosanero in cui il Palermo ha messo a segno ben dieci gol (2,25) migliorando anche il computo dei giocatori che hanno scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in stagione (13). L’utilizzo del nuovo sistema di gioco, il 3-4-2-1 targato Filippi ha certamente portato in dote dei benefici in entrambe la fasi alla formazione siciliana.

In vista del match del secondo turno dei playoff da disputare in trasferta contro la Juve Stabia, c’è da registrare una confortante inversione di tendenza nel numero di reti realizzate lontano dal “Barbera” nel periodo recente. A fronte di un totale di 18 gol fatti in altrettante gare esterne giocate in stagione, ben nove sono stati firmati nelle ultime quattro trasferte. Gli unici giocatori di chiara vocazione offensiva che non hanno ancora provato la gioia del gol nel 2021 in casa Palermo sono Andrea Saraniti e Mamadou Kanoute.