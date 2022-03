Palermo, la cooperativa del gol: Brunori e Valente, il feeling tra bomber e assistman

Brunori e Valente si stanno dimostrando, per numeri e apporto offensivo, i veri trascinatori del reparto offensivo rosanero

"Quando il gol è una questione di cortesia, ma anche di feeling". così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sull'intesa offensiva raggiunta nelle ultime gare da Matteo Brunori e Nicola Valente , coppia gol-assist che sta trascinando il Palermo di Silvio Baldini . Fin dall'arrivo del tecnico sulla panchina rosanero, era tangibile come l'ex Carrarese potesse ricoprire un ruolo cruciale all'interno dello scacchiere tattico di un allenatore che lo ha sempre stimato per qualità e cifra tecnica nell'ultimo quarto di campo, tanto da cucirgli addosso il ruolo di coprotagonista nella fase realizzzativa della squadra.

Valente, infatti, ha finora servito ben 6 assist in campionato, cinque dei quali confezionati proprio per Brunori, che nell'ultima sfida contro l'Avellino ha un po' ricambiato il favore al compagno sulla rete che ha decretato l'importante successo al 'Partenio'. Una "premiata ditta" sulla quale il Palermo vuole costruire un gran finale di stagione, con la vittoria contro i campani che - come anche dichiarato dallo stesso Baldini in conferenza stampa - potrebbe davvero ricoprire un peso specifico importante nel raggiungimento di un buon piazzamento in zona playoff.