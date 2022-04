Palermo, la cooperativa del gol: Brunori e soci, nessuno come i rosanero nel Girone C

L'attaccante del Palermo Matteo Brunori è la stella di un reparto che fa faville. Nessuno segna come i rosanero nel Girone C di Serie C

"Oltre a Brunori c’è di più. Nell’attacco stellare del Palermo, la stella che brilla più di ogni altra è senza dubbio quella del capocannoniere della Lega Pro, che con le sue 24 reti sta spingendo i rosanero nella corsa al secondo posto nel Girone C", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui numeri concernenti le reti messe a segno dal reparto più avanzato della squadra di Baldini.

Nel 2022 la media realizzativa del Palermo è di quasi 2,2 reti a partita e se è vero che il 40% dei gol portano la firma del centravanti italobrasiliano, non bisogna mettere in ombra chi ha dato un sostanziale contributo alla produzione offensiva del team rosanero. "Numeri che rendono quello del Palermo il miglior attacco del raggruppamento meridionale, al netto dei «tagli» subiti da chi aveva affrontato in precedenza il Catania", prosegue il Gds.

Chi ha dato una grossa mano a Brunori è senza dubbio Edoardo Soleri. Le sue dieci reti messe a segno subentrando dalla panchina lo rendono il miglior «panchinaro» del continente e l’accoppiata con il bomber di proprietà della Juventus ha prodotto 34 gol, più di qualunque altro duo nei campionati professionistici, al pari di Immobile e Milinkovic-Savic nella Lazio in Serie A.

Senza dubbio, i due attaccanti del Palermo possono contare sul supporto della nutrita batteria di trequartisti a disposizione di Silvio Baldini. Uno su tutti Gregorio Luperini che, con l'arrivo del tecnico ex Empoli, ha realizzato ben quattro gol contro il digiuno della precedente gestione targata Filippi. "Una conferma, infine, arriva dall’exploit primaverile di Valente (...), che negli ultimi due mesi ha punito Vibonese, Avellino, Paganese e Monopoli, ribadendo di essere un’arma in più anche in zona gol, per una squadra che di certo non ha problemi a segnare", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".