Palermo, la continuità svanita: due sconfitte nelle ultime tre giornate di campionato

Il Palermo di Giacomo Filippi ha rimediato due sconfitte nelle ultime tre giornate di campionato, rispettivamente contro Picerno e Catania. In mezzo la vittoria contro il Monopoli

La debacle nel derby contro il Catania ha, di fatto, confermato le lacune viste in Basilicata. Nella prossima giornata del Girone C di Serie C, il Palermo avrà subito l'opportunità di riscattarsi visto lo scontro diretto contro il Bari, in programma domenica alle ore 14.30 presso lo stadio "Renzo Barbera".