Palermo, la community di Eleven Sport incorona Brunori: è lui l’MPV del 35o turno

L'attaccante, che contro il Picerno ha messo a segno una splendida doppietta in maglia rosanero, è stato eletto MVP del 35° turno

E' Matteo Brunori del Palermo il calciatore più votato come MVP della trentacinquesima giornata di Serie C per la community di Eleven Sport. La piattaforma di streaming che manda in onda tutte le partite della Lega Pro ha chiuso il voto per il miglior giocatore del trentacinquesimo turno dei tre gironi, che vedeva candidati - oltre che l'attaccante rosanero, anche Chiricò, Cannavò e Liguori e la scelta è caduta sul numero 9 del Palermo. Brunori si è reso protagonista in occasione della sfida di domenica scorsa contro il Picerno - terminata con il risultato di 4-0, mettendo a segno una splendida doppietta che gli ha permesso di consolidarsi al primo posto nella classifica dei capocannonieri con 23 reti.