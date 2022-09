Palermo, la carica di Saric: il bosniaco vuole conquistare la Serie A con i rosanero

"La carica di Saric. Il bosniaco vuole conquistare la A sul campo" . Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori in casa Palermo ed in particolare su uno dei volti nuovi della stagione 2022-2023 dei rosanero.

"Corteggiamenti dalla Serie A, le insistenze del Palermo. Un lungo tira e molla con che ha dilatato i tempi della trattativa con l'Ascoli. Dario Saric, però, una decisione l'aveva già presa perché se una società non molla per così tanto tempo significa che ha un'idea chiara sul giocatore che sta cercando per rinforzarsi", prosegue l'articolo della Gazzetta. Infatti, lo stesso Saric nella propria conferenza stampa di presentazione, avvenuta la scorsa mattinata, si è detto orgoglioso dei corteggiamenti da parte dei rosanero, sottolineando come un'interesse così deciso da parte anche del City Football Group lo abbia spinto ad accettare la destinazione siciliana.