Palermo, la carica di Amauri: “Col traguardo lontano, concentrati sul prossimo passo”

Le parole al miele di Amauri, che tramite un post Instagram ha caricato il Palermo in vista della semifinale d'andata playoff contro la FeralpiSalò

Quasi tutto pronto per la semifinale d'andata playoff tra FeralpiSalò e Palermo, anche per Amauri. In queste settimane di intensa pressione calcistica e mediatica per la fase clou degli spareggi verso la Serie B, Amauri ha sempre dimostrato amore e attaccamento verso la maglia rosanero che lui stesso ha indossato tra il 2006 e il 2008. Annate magiche quelle vissute dall'ex attaccante, che adesso segue con grande interesse la cavalcata della formazione di Baldini verso la promozione in cadeetteria.