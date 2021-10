Palermo, la Calabria sorride ai rosa: nessun insuccesso aldilà dello Stretto

I rosanero affronteranno una nuova trasferta in Calabria, con i precedenti che sorridono alla formazione di Filippi

"Calabria nemica? Una volta. Da quando è stato rifondato, il Palermo non ha ancora perso una partita al di là dello Stretto". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d'ingrandimento sulla prossima sfida del Palermo di Giacomo Filippi contro la Vibonese . I rosanero andranno in spedizione a Vibo Valentia, dove si giocheranno tre punti importanti per il prosieguo del campionato. L'ultimo k.o esterno per 3-0 contro la Turris , ha visto la peggiore prestazione di De Rose e compagni in trasferta, dove i siciliani non sono ancora riusciti a portare a casa i primi tre punti della stagione.

Quella sul rettangolo verde del 'Razza' sarà la seconda apparizione del campionato per i rosa, considerando la sfida in campo neutro con l'ACR Messina terminata con il risultato di 1-1. "Un monito, in vista della partita con i rossoblù, che hanno iniziato male la stagione, ma sono reduci da quattro risultati utili consecutivi". Prosegue così il quotidiano, che spiega come la Vibonese sia un avversario comunque alla portata di un Palermo che, se effettua il decisivo clic mentale in trasferta, ha dimostrato a più riprese di poter lottare per i vertici della classifica. Quest'ultima, tuttavia, vede i rosanero al sesto posto con 16 punti all'attivo, ancora troppo pochi per puntare al dichiarato obiettivo stagionale della promozione diretta in Serie B.