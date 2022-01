Palermo, l’11 dettato dal Covid: scelte tecniche e ballottaggi in vista del Catanzaro

Il primo possibile undici di Silvio Baldini in questa stagione sarà dettato quasi certamente dalle condizioni dei singoli giocatori usciti dalla positività al Covid 19

"Scelte tecniche e non solo: la formazione del Palermo, a Catanzaro, la farà pure il Covid. Meglio, la farà ciò che il virus ha lasciato in corpo ai calciatori rosanero, ormai recuperati quasi in toto". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla sfida che vedrà impegnato il Palermo contro il Catanzaro, al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, lo stop causato dall'emergenza coronavirus e il cambio in panchina.

A guidare la formazione rosanero ci sarà, infatti, Silvio Baldini, che in queste settimane ha avuto la possibilità di prendere confidenza con la squadra che gestirà per almeno sei mesi, con la promozione che si prospetta come unico obiettivo stagionale. Il primo tassello passerà dal 'Ceravolo' di Catanzaro, dove i rosanero dovrebbero arrivare quasi a pieno organico, con la maggior parte dei giocatori ormai negativizzati e quindi usciti dall'incubo Covid 19.

Sarà proprio il virus a dettare l'undici che scenderà in campo contro i giallorossi, con Baldini che ormai da diversi giorni prova quasi sempre lo stesso schieramento. In avanti Soleri più di Brunori, con l'ex Roma che sta convincendo il tecnico nel ruolo di prima punta. Alle sue spalle dovrebbero essere due certezze Silipo e Felici, con l'allenatore ex Empoli che ha dimostrato a più riprese di voler dare fiducia alla linea verde della squadra. Luperini dovrebbe senza troppi dubbi essere il trequartista atipico della formazione, almeno per la prova di Catanzaro.

"Il centrocampo resta il vero nodo cruciale nel 4-2-3-1 di Baldini, visti gli uomini che si ritrova a disposizione attualmente. Tra Odjer, De Rose e Dall’Oglio non c’è un regista di ruolo in organico, per di più l’ultimo dei tre elencati è più adatto a giocare da mezzala in una mediana a 3 che non da interno in una linea a 2", prosegue il quotidiano. Chi potrebbe tornare ad avere un chance dal primo minuto è Somma. Da fuori rosa a possibile titolare, il difensore ex Deportivo la Coruna è stato provato tra i due centrali della linea a quattro, insieme a Lancini, Giron e Almici. In attesa del rientro di Perrotta che dovrebbe essere inamovibile sulla corsia di sinistra, anche per il francese potrebbe arrivare la possibilità del riscatto, dopo una prima metà di stagione certamente altalenante, anche a causa di diversi problemi fisici.