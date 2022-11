Palermo, ko Sala e guaio a sinistra: a gennaio può servire un nuovo rinforzo?

"Palermo, guaio a sinistra". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. "Una fascia senza padrone. È quella sinistra del Palermo, dove finora si sono alternati quattro terzini". Se in avanti Di Mariano è ormai titolare inamovibile in quella corsia, dietro a sinistra "regna l'incertezza". In teoria, il titolare doveva essere Sala , ma l'ex Crotone è rimasto spesso fermo ai box per via degli infortuni che lo hanno fin qui condizionato. Con Corini che è stato costretto a cercare soluzioni alternative in attesa del suo recupero, adattando prima Mateju e poi lanciando nella mischia Crivello e Devetak .

"Soluzioni che non sempre hanno convinto, tanto da non escludere che a gennaio il Palermo sul mercato possa far qualcosa per risolvere la questione. Molto dipenderà da Sala che dopo la sosta, contro il Venezia, dovrebbe riprendersi il posto da titolare", si legge. D'altra parte, il problema della corsia mancina ha condizionato anche il rendimento di Di Mariano in avanti. L'attaccante palermitano "non ha avuto modo di instaurare quel feeling necessario con il compagno di fascia, tale da rendere fluidi certi automatismi, come le sovrapposizioni, per esempio. Un Di Mariano depotenziato, verrebbe da dire", scrive la Rosea.