Palermo, Kanoute è già rosanero: il suo account Instagram…

Mamadou Kanoute vestirà la maglia rosanero.

Dopo Odjer, la società rosanero, si prepara a piazzare un altro importante colpo di mercato. Si tratta di Mamadou Kanoute, da tempo nel mirino del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini: alla ricerca di un attaccante duttile che possa ricoprire più ruoli nel reparto offensivo rosanero, andando così ad arricchire lo scacchiere di mister Boscaglia. Nonostante fosse legato al Catanzaro da un contratto in scadenza il prossimo anno, l’attaccante senegalese, sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria per approdare nel capoluogo siciliano. Con ogni probabilità, il calciatore, che già nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo di massima con la dirigenza rosanero, firmerà nelle prossime ore un contratto biennale. Appianate le distanze con il Catanzaro, il Palermo, ha infatti trovato l’intesa anche con la dirigenza giallorossa, sia per quanto riguarda l’entità dell’indennizzo che la relativa dilazione di pagamento. Nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata, ad annunciare la fumata bianca è lo stesso calciatore senegalese, con un indizio social tutt’altro che enigmatico.