Palermo-Juve Stabia, Brunori all’intervallo: “Ci aspetta un secondo tempo difficile”

L'attaccante rosanero Brunori si è espresso così all'intervallo di Palermo-Juve Stabia al "Barbera"

Matteo Brunori , attaccante rosanero, è intervenuto ai microfoni di Eleven Sports all'intervallo di Palermo-Juve Stabia. L'italobrasiliano con una deviazione ha portato in vantaggio la compagine di Silvio Baldini, a cui poi è seguito il gol del raddoppio di Giron, espulso però per doppia ammonizione al 35'. Queste le parole di Brunori:

"Un gol per la piazza e per la gente, un periodo positivo. La mia migliore annata di sempre? Spero di continuare così e di farla qui a Palermo. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Ci aspetta un secondo tempo difficile. Loro partiranno forte, bisogna rimanere compatti per fargli un altro gol".