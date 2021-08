Palermo, jolly Dall’Oglio: la duttilità dell’ex Catania e i dettagli del contratto

Jacopo Dall'Oglio ha già svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Palermo

Jacopo Dall'Oglio è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo . Nella giornata di ieri, il centrocampista ha svolto le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. Un accordo di un anno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B . Nato a Milazzo il 2 aprile 1992, Dall'Oglio ha scelto di lasciare il Catania dopo due stagioni da protagonista.

Proprio nella sua avventura in rossazzurro, il giocatore ha collezionato 47 presenze, tra regular season e play off, mettendo a segno sei reti ed altrettanti assist. Un centrocampista di sostanza, che all'occorrenza sa farsi trovare pronto sotto porta sia da finalizzatore, sia da assist-man. E in quel di Palermo potrebbe colmare proprio la casella lasciata vuota da Mamadou Kanoute, pronto a lasciare il capoluogo siciliano direzione Avellino. Dall'Oglio, infatti, può giocare anche da trequartista. Un ruolo che in diverse occasioni ha occupato con buoni risultati sia a Catania, sia a Brescia. Cresciuto nella Reggina, con cui ha esordito in Serie B nel 2011, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Pavia e Barletta.