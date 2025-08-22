Palermo, Inzaghi: “Voglio rendere la gente orgogliosa di questa squadra, è questo il mio obiettivo”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani sera: "Io mi trovo benissimo, l’affetto nei miei confronti è immeritato ma quello che ho trasferito è stato visto in modo positivo e mi rende molto orgoglioso. Ce la metterò tutta, non mi fa dormire la notte. Voglio rendere la gente orgogliosa di questa squadra, è questo il mio obiettivo. Ho dubbi di formazione, potrei chiudere gli occhi e sorteggiare e chiunque farebbe bene. Se continueremo così, con questa mentalità, ci potremo divertire. Dubbi risolti? In genere quelli forti li tengo in panchina, mi servono a partita in corso. Vasic ha avuto qualche contrattempo di natura intestinale, avrei voluto fargli fare più minutaggio. Davanti siamo molto forti, Palumbo per me è un titolare ma deve migliorare la condizione. Quando starà meglio giocherà titolare. Ho valide alternative. I cinque che entreranno ci faranno vincere la partita".