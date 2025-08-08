Palermo, Inzaghi: “Un pubblico così può essere solo un vantaggio, nessuno in B ha un pubblico il nostro”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nella giornata odierna: "Mio fratello Simone lo sento sempre, questa è una partita che si prepara da sola. Ho fatto vedere la partita contro la Juve, forse ho sbagliato (ride, ndr). Dobbiamo fare la nostra partita, qualche calciatore che giocherà domani riposerà contro la Cremonese. Alla prima di campionato voglio avere 17-18 giocatori con quasi 90 minuti sulle gambe. C’è qualche giocatore imprescindibile, per il resto chiunque giocherà dimostrerà il proprio valore. Vogliamo goderci il nostro stadio che è qualcosa di straordinario. Tutto è emozionante, far parte di questo gruppo così importante è motivo di grande orgoglio. Sarà emozionante domani quando entrerò in campo per il riscaldamento. So cosa la gente ci riserverà. Sarà un orgoglio anche stasera stare nello stesso tavolo con Guardiola e la nostra dirigenza. Un pubblico così può essere solo un vantaggio, nessuno in B ha il nostro pubblico. Ma il senso della responsabilità la devo sentire solo io."