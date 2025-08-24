Palermo, Inzaghi: “Sono molto contento della prestazione, lo stadio era fantastico”

L'allenatore dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match

⚽️ 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 00:26)

Filippo Inzaghi, è intervenuto al termine del match: "Esordio dolce in campionato, si parte con una vittoria contro la Reggiana. «Sì, sono molto contento. Spero che la gente si sia divertita. Lo stadio era fantastico e i miei giocatori hanno regalato ai tifosi ben 25 tiri in porta.

È chiaro che abbiamo sofferto un po’ più del previsto e dovevamo chiuderla prima. Però, dopo Cremona, abbiamo dato continuità ai risultati e di questo sono molto soddisfatto.

Dopo il pareggio della Reggiana, siamo stati bravi a reagire subito: il gol vittoria di Pierozzi dimostra la nostra voglia di vincere. Dopo tutto quello che avevamo creato, subire un’autorete poteva abbattere chiunque, ma non questo Palermo. La squadra ha avuto una grande reazione, non ha accettato l’idea di pareggiare una partita che non meritava di finire in parità, e ha trovato immediatamente il vantaggio con Pierozzi. Sono molto contento.

Questa sera il Barbera ha accolto oltre 30.000 spettatori: un dato che certifica la passione straordinaria dei nostri tifosi. Sappiamo cosa può darci questo pubblico, sappiamo che meriterebbe un’altra categoria. Noi dobbiamo essere all’altezza e dimostrarlo partita dopo partita.

Adesso ci godiamo questa vittoria per un giorno, poi da lunedì penseremo al Frosinone. Sarà un’altra partita difficile, ma chi viene a giocare a Palermo sa che troverà sempre un ambiente complicato.»