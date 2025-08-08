Palermo, Inzaghi: “Sono molto contento del mercato, il club ha fatto grandi sforzi”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista della prestigiosa amichevole, in programma domani contro il Manchester City: "Sono molto contento del mercato, il club ha fatto grandi sforzi. Con una società così alle spalle se capiterà qualche occasione non ci faremo trovare impreparati, qualcuno che ci aiuti a migliorare, altrimenti anche così faremo grandi cose. Non ho bisogno della partita di domani per capire la passione di Palermo. Sarà una grande giornata di calcio e di sport, siamo molto onorati di ospitare il Manchester City al Barbera. È una partita di grande significato e prestigio per la città che se lo merita. Giochiamo contro marziani, ma vogliamo fare bella figura. Vogliamo intravedere dedizione, volontà e lotta su ogni pallone. Dobbiamo fare una bella partita e ripagare l’affetto del pubblico, non abbiamo ancora fatto nulla. Vorrei vedere una squadra che un’identità, che inizia a capire cosa significa indossare questa maglia. Pastore? Le sue parole hanno fatto bene alla squadra, ci vorrà tanto lavoro pet poter riportare questa città dove merita di stare."