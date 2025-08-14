Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Cremonese, ai trentaduesimi di Coppa Italia: "Siamo contenti, si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio, speriamo di fare una grande partita. Comunque, andare ad affrontare una squadra che farà il campionato di Serie A per noi deve essere un motivo di grande soddisfazione. Speriamo di essere all'altezza, fare una grande gara e poi vedremo il risultato del campo. Sono felice dell'atteggiamento, della voglia. Mi auguro che la squadra faccia vedere in campo quello che mi fa vedere quotidianamente. Sono molto soddisfatto, c'è grande entusiasmo e dobbiamo alimentarlo gara dopo gara. Speriamo, adesso si inizia a fare sul serio e sono curioso di vedere le risposte dei miei giocatori. Sono molto felice. Dal primo giorno che il Palermo mi ha chiamato ho scelto il Palermo e per me - ha aggiunto - è sempre stata un'emozione grandissima. So che ci sono tante aspettative nei miei confronti. Ringrazio la gente perché anche l'altra sera è stato qualcosa di meraviglioso: mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver già regalato tante gioie a questi tifosi, e invece non ho ancora fatto nulla. La credibilità che mi accompagna è un motivo di grande soddisfazione: vuol dire che probabilmente nella mia carriera la gente ha percepito qualcosa di positivo. È anche un motivo in più per dare tutto me stesso e rendere la gente orgogliosa di noi".
Le Parole
Palermo, Inzaghi: “Si inizia a fare sul serio. Dispiaciuto per Gomis”
"La formazione? La solita. Ho già detto che cambierò qualche giocatore, non troppi, perché non si può stravolgere una formazione. Sicuramente ci saranno tre o quattro giocatori nuovi rispetto alla partita con il City, perché voglio dare la possibilità a tutti di farsi vedere e dare minutaggio il più possibile. Speriamo di fare una grande partita. Infortunio Gomis? Abbiamo preso Bardi proprio per questo. Sono molto dispiaciuto - ha continuato - per Alfred: si è impegnato tantissimo, è un ragazzo straordinario. Ora deve pensare solo a guarire e rimettersi a posto. Abbiamo la fortuna di avere una garanzia: Bardi è un portiere con grande esperienza e l’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie B. Non ha ancora molti allenamenti con noi, ma giocherà. È un portiere molto affidabile. Poi con la società valuteremo il da farsi per il prosieguo. I tifosi? Loro hanno già vinto. Adesso sta a noi fargli vedere che la fiducia che hanno riposto in noi “a scatola chiusa” era ben riposta. Speriamo di fare grandi partite sul campo, per far sì che la loro fiducia aumenti di partita in partita".
