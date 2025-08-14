Palermo, Inzaghi: “Si inizia a fare sul serio. Dispiaciuto per Gomis”

Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Cremonese, ai trentaduesimi di Coppa Italia: "Siamo contenti, si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio, speriamo di fare una grande partita. Comunque, andare ad affrontare una squadra che farà il campionato di Serie A per noi deve essere un motivo di grande soddisfazione. Speriamo di essere all'altezza, fare una grande gara e poi vedremo il risultato del campo. Sono felice dell'atteggiamento, della voglia. Mi auguro che la squadra faccia vedere in campo quello che mi fa vedere quotidianamente. Sono molto soddisfatto, c'è grande entusiasmo e dobbiamo alimentarlo gara dopo gara. Speriamo, adesso si inizia a fare sul serio e sono curioso di vedere le risposte dei miei giocatori. Sono molto felice. Dal primo giorno che il Palermo mi ha chiamato ho scelto il Palermo e per me - ha aggiunto - è sempre stata un'emozione grandissima. So che ci sono tante aspettative nei miei confronti. Ringrazio la gente perché anche l'altra sera è stato qualcosa di meraviglioso: mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver già regalato tante gioie a questi tifosi, e invece non ho ancora fatto nulla. La credibilità che mi accompagna è un motivo di grande soddisfazione: vuol dire che probabilmente nella mia carriera la gente ha percepito qualcosa di positivo. È anche un motivo in più per dare tutto me stesso e rendere la gente orgogliosa di noi".