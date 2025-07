Palermo, Inzaghi: “Se continuerà ad esserci questa attitudine al lavoro ci divertiremo”

Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole disputata contro la Nuova Sondrio, terminata 4-0 in favore dei rosanero: Sono contento. Queste amichevoli lasciano il tempo che trovano. Le gambe sono pesanti ma bene il gioco e tutto ciò che sta attorno. Quando le gambe gireranno bene ci divertiremo se continuerà ad esserci questa attitudine al lavoro. Era preventivato che qualcuno giocasse 60 minuti e chi 30, la prossima volta chi ha giocato 60 minuti ne giocherà 30 e viceversa. Gli assenti? Palumbo ha bisogno di lavorare tanto, non so se ci sarà nelle prossime partite. La trattativa purtroppo è stata più lunga del previsto e quindi avrà bisogno di tempo. Magnani potrebbe giocare ma non voglio gente che non è al 100%. Non ha potuto fare preparazione e deve lavorare prima di mettersi in gruppo. Lund ha un affaticamento, non lo rischiamo. I ragazzi della Primavera mi danno fiducia, qualcuno domenica potrebbe giocare titolare. Gli altri stanno tutti bene.