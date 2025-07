Palermo, Inzaghi: “Questi giocatori devono capire bene dove si trovano, devono averlo chiaro in testa”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, al termine di Palermo-Nuova Sondrio: Il vento è cambiato, non si guarda più in faccia nessuno. Non ho ancora dovuto dare nemmeno una multa, ed è un bel segnale. Non c’è stato bisogno di parlare troppo: in questi anni si è perso fin troppo tempo. Oggi sono arrivati anche Galassi e Gardini, e le loro parole sono state uno stimolo importante. Palermo è una realtà incredibile, anche per me che ho calcato palcoscenici importanti. Giocare al “Barbera” non deve rappresentare una pressione. Questi giocatori devono capire bene dove si trovano, devono averlo chiaro in testa. In Serie B nessuno ha il nostro stadio, il nostro pubblico, la nostra società. Dobbiamo dimostrarci all’altezza, ma ho buone sensazioni.