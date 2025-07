Palermo, Inzaghi: “Primavera? Avena il più pronto”

“La Primavera? Sono ragazzi molto giovani, si stanno facendo le ossa e non dobbiamo caricarli di troppe responsabilità: giocheranno con la Primavera. Avena è sicuramente il più pronto, ma i giovani che stanno dimostrando qualcosa in più sono Corona, Peda e Vasic. Stanno facendo un ottimo ritiro e possono dare tanto a questo Palermo. Il Bra ha fatto qualcosa di straordinario la scorsa stagione e lo ha confermato anche oggi. Li ringrazio perché ci hanno permesso di allenarci in modo serio e intenso. Sapevo che giocano bene e che pressano forte. A Sorrentino, un caro amico, faccio un grande in bocca al lupo. Sul mercato penso che abbiamo rispettato quanto ci eravamo prefissati: siamo arrivati in ritiro con la rosa quasi al completo. Abbiamo preso giocatori forti, pronti e importanti. Starà a me valutare se servirà ancora qualcosa. Il più è stato fatto, con un grande sacrificio da parte della società. Ora tocca a noi dare il massimo per rendere orgogliosi i nostri tifosi. La piazza è con noi, ci ha dimostrato pazienza, ma sappiamo che non durerà all’infinito. Dovremo essere bravi a conquistarci ogni cosa, perché non abbiamo ancora fatto nulla. Speriamo di giocare la prima al Barbera: è qualcosa di unico. Lo stadio deve diventare la nostra arma in più”.