Palermo, Inzaghi: “Magnani? Un problema personale che ci ha toccato molto”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Ranocchia l’ho sempre voluto: in ogni squadra che ho allenato lo chiedevo. Gli ho detto di prendere in mano la squadra e di andare nelle categorie che merita. Le Douaron, da quando l’ho allenato, ho capito che anche lui lo porterei in ogni squadra. Devono solo farmi vedere che ho ragione. Nelle prime giornate sono stato abbastanza fortunato, ci sono sempre delle incognite con il mercato aperto, ma nulla ci deve preoccupare. Se ci alleniamo così, saranno gli altri a doversi preoccupare. Io sono sereno perché li vedo ogni giorno in allenamento. Solo una cosa ci può portare a sognare: il lavoro quotidiano, pensare al calcio 24 ore su 24. Per arrivarci ci vorranno grande fatica e lavoro. Magnani? Un problema personale che ci ha toccato molto. Siamo tutti accanto a lui e lo aspettiamo presto. Gyasi può giocare dove vuole: è bravo e intelligente. Giocherà domani, vedremo in quale posizione".