Palermo, Inzaghi: “L’unico mio desiderio è che questa squadra capisca cosa significhi indossare questa maglia”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "È giusto sognare di arrivare un giorno a giocare a certi livelli. Bisogna saper sognare. Questi giocatori devono sognare palcoscenici importanti. Speriamo sia di buon auspicio per sperare di fare tra qualche anno qualcosa di importante. L’unico mio desiderio è che questa squadra capisca cosa significhi indossare questa maglia. Se saremo bravi, anche in Serie B verranno in 35 mila. Dobbiamo essere all’altezza in ogni gara, dobbiamo dimostrare di avere la testa giusta. Magnani? Ha avuto un permesso, si sta allenando seguendo un programma. Domani mancheranno lui e Di Francesco. Per Magnani dobbiamo aspettare ancora."