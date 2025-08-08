Palermo, Inzaghi: “Il posto non lo garantisco a nessuno, giocherà solo chi ha l’atteggiamento giusto”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Cerco di essere il più possibile me stesso e trasferire alla squadra quello che sono stato io. Da allenatore devi gestire 30 teste e 30 parole diverse, cerco di essere il più vero possibile. Preferisco una dura verità che una bella bugia, spero di farmi apprezzare per questo. Se una squadra è brava ad accettare anche gli errori dell’allenatore, perché tutti sbagliano, faremo un passo in avanti. Mentalmente la squadra la vedo molto positiva, poi la gara ci dirà tutto. È una squadra che ha le gambe appesantite, ma al di là del risultato io devo guardare l’atteggiamento e la voglia, arrivare alla prima di campionato con le gambe ok. I giovani? Per me rimangono, perché sono forti, perché devono lavorare e imparare tanto. Ed è meglio che lo facciano qui. Il posto non lo garantisco a nessuno, giocherà chi ci fa vincere le partite, chi ha l’atteggiamento giusto. La società conosce il mio pensiero, il mercato però è lungo e vedremo quello che succederà."