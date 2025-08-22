mediagol palermo Palermo, Inzaghi: “Ho una squadra molto più forte di quanto pensiamo, spero lo dimostrino”

Palermo, Inzaghi: "Ho una squadra molto più forte di quanto pensiamo, spero lo dimostrino"

Le parole dell'allenatore rosanero in conferenza stampa
Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza pre match: domani la sfida contro la Reggiana: "Sono qui da 40 giorni, non posso pensare che sarà tutto perfetto domani, ma sono molto soddisfatto della voglia e dell’atteggiamento che hanno messo tutti in ogni allenamento. Secondo me siamo molto più avanti di quello che mi aspettavo, poi sarà il campo a dire se ho ragione o meno. C’è un ambiente eccezionale, la squadra è carica e forte. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Mi auguro che al 90° la gente sia orgogliosa di noi.

Non penso che dal portiere ci possa arrivare un gol costruito. Cercheremo di fare il meglio con le nostre caratteristiche: questa squadra può giocare partendo dal portiere, senza esagerare. Può esprimere un calcio piacevole, è una squadra forte con la palla. Doveva migliorare certi aspetti e speriamo di averli migliorati. A Cremona ho già visto qualcosa di interessante: ogni sfida sarà un esame e una crescita. Ogni giocatore vorrebbe giocare in uno stadio come il nostro.

Nei due campionati di Serie B che ho vinto ho fatto fatica nelle prime giornate: bisogna andare molto cauti e con intelligenza. Cercheremo di aggredire la partita: sarà una gara complicata e dobbiamo essere intelligenti. Tutti vorrebbero essere al posto dei miei giocatori. Ho una squadra molto più forte di quanto pensiamo, spero lo dimostrino".

