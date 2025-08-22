Palermo, Inzaghi: “Ho una squadra molto più forte di quanto pensiamo, spero lo dimostrino”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza pre match: domani la sfida contro la Reggiana: "Sono qui da 40 giorni, non posso pensare che sarà tutto perfetto domani, ma sono molto soddisfatto della voglia e dell’atteggiamento che hanno messo tutti in ogni allenamento. Secondo me siamo molto più avanti di quello che mi aspettavo, poi sarà il campo a dire se ho ragione o meno. C’è un ambiente eccezionale, la squadra è carica e forte. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Mi auguro che al 90° la gente sia orgogliosa di noi.