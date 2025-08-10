Palermo, Inzaghi: “Grande soddisfazione per la città e per i tifosi”

Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match contro il Manchester City: "È stato fantastico, quando siamo arrivati, con la marea rosa, tutto lo stadio pieno, quando siamo entrati in campo per la presentazione, veramente da pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna, una grande possibilità, mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto che pubblico, che società abbiamo alle spalle, per cui dovremo cercare di pedalare. Però penso che la partita di stasera abbia dimostrato che la squadra c'è, ha mentalità, ha voglia, e dobbiamo continuare su questa strada. Grande emozione, grande soddisfazione per la città di Palermo, per i nostri tifosi, penso che si meritavano una serata del genere. Sono contento che soprattutto la mia squadra e i miei giocatori abbiano potuto vedere cos'è questo stadio. Siccome questo stadio verrà anche in campionato, se saremo bravi, abbiamo una grande possibilità. Il primo abbraccio del Barbera? Bellissimo, perché sono stati approvati tutti i giocatori e questo è sinonimo di grande intelligenza. Perché si sono dimenticati gli ultimi anni, hanno azzerato tutto la nostra gente e noi abbiamo questa grande cosa da fare, di renderli orgogliosi di noi. Per me è stato fantastico, non riesco a capire tutto questo affetto nei miei confronti, però questo mi galvanizza, mi gratifica e darò tutto me stesso insieme alla squadra per renderli orgogliosi. Siamo contenti. Stasera abbiamo visto per 60 minuti qualche giocatore, a Cremona cambierò qualcosa per dare minutaggio a tutti - ha concluso - e poi speriamo di partire bene in Coppa Italia per preparare al meglio la prima di campionato".