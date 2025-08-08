Palermo, Inzaghi: “Domani sarà una bellissima festa. Mercato? Manca qualche under”

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester City. Tanti temi dibattuti, tra cui il mercato e il match di domani: "Sarà una serata magnifica: domani con uno stadio così per la città di Palermo sarà qualcosa di bellissimo e meritato. Noi speriamo di essere all’altezza, giocheremo contro dei marziani, è una soddisfazione avere 35mila persone sugli spalti. La cosa bella è che se faremo bene anche in campionato ce ne saranno 35mila. Domani sarà una bellissima festa. Il campionato di Serie B è lungo e faticoso, domani sarà comunque una festa. Con questa società e questo pubblico abbiamo il dovere di alimentare il sogno giorno per giorno.Oggi mi sento un allenatore più forte, tutti mi hanno fatto crescere: mio fratello, Guardiola, Ancelotti sono allenatori che mi ispirano. A volte trovo un entusiasmo immeritato nei miei confronti, frutto del lavoro e della passione che ci metto: questa è una grande soddisfazione. Il Palermo era già una squadra forte, è stata completata: mancano 20 giorni, se servirà qualcosa la società ha dimostrato di non essere impreparata. Il grosso è fatto, manca solo qualche under, si sta creando un bel gruppo", ha concluso.