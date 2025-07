Palermo, Inzaghi: “Corona e Peda rimarranno, Desplanches andrà via”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole odierna, soffermandosi anche sui giovani che possiede in rosa il Palermo: "La società ha fatto delle scelte: io non conoscevo nessun giocatore. Alleno quelli che la società mi mette a disposizione. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere una corazzata, come molti scrivono. Per vincere bisogna correre più degli altri: i nomi da soli non bastano. Corona? Ho parlato chiaro con lui. Lui e Peda sono fondamentali, non si muoveranno. Vasic? Stiamo ancora valutando: gli ho detto che voglio osservarlo fino alla fine. Prenderemo la decisione più giusta per lui, è un patrimonio del club. Dò il giusto peso a queste partite: ciò che conta è l’atteggiamento, la voglia e l’attitudine al lavoro. Tutto questo va oltre i gol fatti o subiti. Desplanches? Lo manderemo a giocare, ne ha bisogno".