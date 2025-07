Palermo, Inzaghi: “Chi non ha l’atteggiamento giusto per me può andare via”

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole odierna: Il Palermo ogni anno ha una corazzata, ma i nomi da soli non bastano: lo dimostrano gli ultimi tre anni dei rosa. Bisogna correre alla pari degli altri, ma non sono preoccupato. Voglio questo impegno fino a maggio o giugno. Chi non ha l’atteggiamento giusto può andare via. Tifosi? Hanno azzerato tutto, e adesso tocca a noi riportarli dalla nostra parte. Con questo atteggiamento possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Abbiamo una grande responsabilità. Per un giocatore, penso che giocare in uno stadio come il nostro sia il massimo. Gomes può dare di più? Tutti possono dare di più. Mi aspetto di più da tutti. Lo scorso campionato molti hanno dato meno del loro potenziale, adesso non ci sono più scuse. Dobbiamo cambiare registro. Per noi Gomes è importantissimo, e sono contento che sia rimasto. Ho tante alternative in quella zona del campo e sono soddisfatto così. Questa è la nostra identità: una squadra costruita per giocare in questo modo. La cosa più importante è l’atteggiamento. Penso che faccia piacere a tutti vedere la squadra pressare così.