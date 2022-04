Palermo, invertita la marcia in trasferta? Rosa imbattuti nelle ultime quattro uscite

Il Palermo sta progressivamente migliorando il suo rendimento in trasferta, con una media di punti a partita nelle ultime quattro gare

"La scintilla è scoccata? Forse, ma sempre meglio andarci con cautela. Eppure, nelle ultime quattro trasferte, il Palermo è imbattuto e ha una media di due punti a partita". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sugli evidenti miglioramenti visti nel rendimento esterno del Palermo nelle ultime gare. Se in casa non ha mai avuto problemi ad acquisire il risultato, in trasferta la formazione di Silvio Baldini ha quasi sempre incontrato delle difficoltà a concretizzare le proprie occasioni e conquistare punti importanti lontano dal 'Renzo Barbera'.

Un'inversione di tendenza che dovrà essere anche confermata a Bari se i rosa vogliono fare il massimo per ottenere quel secondo posto che, in ottica playoff, sarebbe un piazzamento molto importante per inseguire il sogno promozione di fine stagione. "Al netto della delusione per i pareggi ottenuti al «Torre» e al «Viviani», il Palermo gode di un’imbattibilità esterna che dura ormai da quattro partite. Se si considera che in tutto il campionato non si era mai andati oltre le due trasferte consecutive senza incappare in sconfitte, è già un passo avanti", prosegue il quotidiano.