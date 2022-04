Palermo, intero campionato imbattuti in casa. Non accadeva dalla stagione 2009/2010

Non giocandosi più Palermo-Catania, penultima gara di Serie C, i rosanero sono rimasti imbattuti per l'intero campionato al "Barbera"

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

L'esclusione del Catania dal girone C di Serie C è una notizia che sicuramente rattrista tutti gli appassionati del calcio siciliano e non solo. Tuttavia, si evidenziano alcuni dati statistici:

Infatti, dal momento che Palermo-Catania in programma il 16 aprile al "Renzo Barbera" non andrà in scena, emerge il fatto che i rosanero abbiano di fatto concluso la propria regular season senza mai perdere tra le mura amiche, considerando che l'ultima gara che la compagine di Silvio Baldini andrà a giocarsi sarà al "San Nicola" di Bari. Discorso diverso, ovviamente, per i play-off, da considerarsi come un minitorneo a parte.

L'ultima volta che il Palermo era rimasto imbattuto al "Barbera" per un'intera stagione risale ai tempi del campionato di Serie A 2009/2010, meglio noto come "il campionato dei record" per il club siciliano guidato dai tecnici Walter Zenga e successivamente da Delio Rossi. Il record totale di imbattibilità del Palermo in casa, invece, è di ventiquattro partite: partendo dal 3-1 al Milan nella stagione 2008/2009 e culminato col pareggio casalingo contro il Cagliari che ha inaugurato la stagione 2010/2011, con la successiva sconfitta interna contro l'Inter del "Triplete".